Giresun'da Selde 4 Kişi Öldü Kayıp 11 Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Doğu Karadeniz’de etkili olan sağanak yağış özellikle Giresun ve çevresini vurdu. Aşırı yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 11 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinin ardından sabah saatlerinde Giresun’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerden birinin bir jandarma olduğunu söyledi. Bölgede sel nedeniyle 118 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Sel bölgesinde açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, gece saatlerinden bu yana süren arama kurtarma faaliyetlerinde 127 kişinin de kurtarıldığını söyledi. Süleyman Soylu’yla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da incelemelerde bulunmak üzere Giresun’a gitti.

Bölgede Ağustos ayı yağış ortalamasının 1,5 misli kadar yağışın bir günde düştüğü belirtiliyor. Giresun ve ilçelerinde sel sonrası şehirde savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı da helikopterle arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bakanlık kurtarma çalışmalarına dair fotoğrafları Twitter sayfasında paylaştı.