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Giresun’da selde kaybolan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit Çayı içinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Giresun’da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kayıp olan 1’i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit çayında olay yerinden 5 km ileride bulundu.22 Ağustos akşamı Tirebolu-Doğankent karayolunun 12.

Giresun’da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kayıp olan 1’i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cansız bedeni Harşit çayında olay yerinden 5 km ileride bulundu.
22 Ağustos akşamı Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmesinin ardından kaybolan biri jandarma personeli ile biri de iş makinesi operatörü 2 kişiyi arama çalışmaları Harşit çayında sürüyordu. Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin cansız bedenine olay yerinden 5 km ileride Muğla, Çanakkale, Rize ve Yalova deniz polisi ekipleri sürdürüyordu. Çalışmalar sonucunda çamura saplanmış şekilde bulunan şahsın ayağındaki asker botları nedeniyle Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz olduğu belirlenirken, cansız bedeni Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aynı yerde kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut ile Espiye’de kaybolan Umut Cantürk ve Çaldağ beldesinde selde kaybolan Davut Akgün ile Emine Akgün’ü arama çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti.

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