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Giresun’da serinlemek için arkadaşı ile denize giren çocuk kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Giresun’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki Burak Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Giresun Gemilerçekeği Çerkez mevkiinde serinlemek için denize giren Burak Çetin bir süre sonra denizde gözden kaybolmuştu.

Giresun’da serinlemek için arkadaşı ile denize giren çocuk kurtarılamadı

Giresun’da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki Burak Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Giresun Gemilerçekeği Çerkez mevkiinde serinlemek için denize giren Burak Çetin bir süre sonra denizde gözden kaybolmuştu. Kendisiyle denize giren arkadaşı çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Burak Çetin ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramalara rağmen ancak yarım saat sonra ulaşılabilmişti. Çetin, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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