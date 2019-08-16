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Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kuşluhan köyünde F.A, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi T.A. ve yeğeni T.A. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan zalının kardeşi T.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin F.A'nın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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2 yaralı giresun Silahlı kavga

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