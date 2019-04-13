Giresun’da şüpheli şekilde ölen Rabia Naz için Manisa’da eylem

Manisa’da Kadın Meclisleri üyeleri tarafından geçtiğimiz yıl Giresun’da şüpheli bir şekilde evinin önünde ölü olarak bulunan Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılması için eylem düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Giresun’da evinin önünde ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için Kadın Meclisleri tarafından Manisa’da eylem düzenlendi. Türkiye’nin 27 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen eylem Manisa’da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi. Eylemde Kadın Meclisleri adına Meryem Gerçeker basın açıklaması yaptı. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın olayın aydınlatılması için 1 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Gerçekler, "Dün Rabia Naz’ın aramızdan alınışının birinci yılıydı. Rabia Naz’ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Babası Şaban Vatan bunu kabul etmedi, 1 yıldır mücadele ediyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre olayın yüksekten düşme değil bedensel travma olduğunu belirten Gerçekler, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu; ölümün yüksekten düşme değil ’bedensel travma’ sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz’a çarpan arabanın kime ait olduğu dahi araştırılmıyor. Kamera kayıtları siliniyor. Olay yeri inceleme yeterince yapılmamış, görgü tanıklarının isimleri bilinirken, ifadelerine dahi başvurulmuyor. Baba Şaban Vatan; bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor. Delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz’a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor" diye konuştu.

Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz olayının aydınlatılması amacıyla mücadele edeceklerini vurgulayan Gerçekler, Rabia Naz’ın ölümündeki tüm gerçekler açığa çıkıp, adalet sağlanana kadar durmayacağız! Bu mücadele sadece Rabia Naz için değil bir daha asla bu ülkede başka Rabia Nazlar olmasın diyedir. Yapılması gereken bellidir: Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz’a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler" dedi.

Ellerinde "Rabia Naz’a adalet" yazılı pankartlar taşıyan grup slogan attıktan sonra basın açıklamasını sona erdirdi.



