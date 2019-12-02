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Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

Giresun’da Tabiat Parkları ve Giresun Kalesi’ni ziyaret eden turist sayısının geçen yıla göre arttığı, Giresun Adası’na giden ziyaretçi sayısının ise düştüğü açıklandı.Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin Olağan Meclis Toplantısı, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında yapıldı.Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Turizm Altyapı Hizmet Birliğince 2018 yılı içinde yapılan faaliyetleri, projeleri ve eylem planı görüşülürken, yapılan ziyaretçi istatistik verileri de değerlendirildi.Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığındaki GİRTAB Meclisine brifing veren GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, destinasyon odaklı yerine rota odaklı pazarlamanın Giresun turizmine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.GİRTAB Müdürü Uzuner, “Turizm eylem planında 24 ana başlıkta 110 eylem bulunmakta olup, bu eylemlerden 63 tanesi birliğimiz sorumluluk alanı içerisindedir.

Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor kırdı

Giresun’da Tabiat Parkları ve Giresun Kalesi’ni ziyaret eden turist sayısının geçen yıla göre arttığı, Giresun Adası’na giden ziyaretçi sayısının ise düştüğü açıklandı.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin Olağan Meclis Toplantısı, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Turizm Altyapı Hizmet Birliğince 2018 yılı içinde yapılan faaliyetleri, projeleri ve eylem planı görüşülürken, yapılan ziyaretçi istatistik verileri de değerlendirildi.
Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığındaki GİRTAB Meclisine brifing veren GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, destinasyon odaklı yerine rota odaklı pazarlamanın Giresun turizmine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.
GİRTAB Müdürü Uzuner, “Turizm eylem planında 24 ana başlıkta 110 eylem bulunmakta olup, bu eylemlerden 63 tanesi birliğimiz sorumluluk alanı içerisindedir. Mevcut Turizm Eylem Planında birliğimiz üzerine düşen başlıkların yüzde 68’ini gerçekleştirmiştir. Destinasyon odaklı yerine rota odaklı pazarlama şehrimize kazandıracaktır” dedi.
Giresun’da 2014 öncesi ve 2018 yılları arasında en fazla ziyaret edilen yerlerle ilgili de bilgi veren Uzuner, “İlimizde Kuzalan, Yedideğirmenler, Mavigöl gibi Tabiat Parklarını 2014 yılında 817 kişi ziyaret ederken bu rakam 2018 yılında yüzde 19 bin artarak 157 bin 790 kişiye ulaşmıştır. Giresun’un en çok ziyaret edilen turizm alanlarından biri olan Giresun Kalesi’ne ise 2014 yılında 8 tur otobüsü gelirken 2018 yılında ise bu rakam 726 tur otobüsüne yükselmiştir. Giresun Adası’nın ise 2015 yılında 27 bin ziyaretçi bulunurken bu rakam 2018 yılında 14 bine düşmüştür“ bilgisini verdi.
Giresun’un, yayla, deniz ve kültürel yönden zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Vali Sarıfakıoğulları, Giresun’un bölgede turizm merkezi olabilmesi için tüm kurumların, ortaya koyacakları projelerle birlikte işbirliği içinde çalışmasının önemine değindi.

Giresun’da Tabiat Parkları ziyaretçi sayısında rekor kırdı

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