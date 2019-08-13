Giresun'da tatilcilerin tercihi yaylalar oldu

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in en çok yaylaya sahip illerinden Giresun'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl, bölgede en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Bayram dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar ile tatilciler, ormanları, akarsuları ve gölleriyle doğanın tüm güzelliklerini barındıran yaylalara ilgi gösterdi.

"Her yerden fışkıran doğal kaynak suları, maden suları, organik besinleri ve havası, insanların yaylalara bağlılığını katbekat artırıyor. Geçmişte tarım ve hayvancılık için ziyaret edilen yaylalar, günümüzde dinlenme alanı olarak kullanılıyor. İnsanlar yaylalara çıkarak adeta ömürlerine ömür katıyor."

Giresun'un, insanların yaşam süresinin en uzun olduğu iller arasında bulunduğuna dikkati çeken Uzuner, "En temiz havanın Giresun'da olduğu da 2 yıl önce tescillendi. Tabii bu etkenlerin hepsi kentin yaylalarına ilgiyi artıyor. Herkesin yaylaları ziyaret ederek sağlıklarına sağlık katmalarını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

