HABER

Giresun'da tatilcilerin tercihi yaylalar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Doğanın tüm güzelliklerini barındıran Giresun yaylalarında, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor - Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner: - "Bayramda 50 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Giresun yaylaları, güzelliğiyle gelen misafirlerini kucakladı"

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yaylalarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar ile tatilciler, ormanları, akarsuları ve gölleriyle doğanın tüm güzelliklerini barındıran yaylalara ilgi gösterdi.

Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl, bölgede en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in en çok yaylaya sahip illerinden Giresun'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Şehir merkezinden yaklaşık 1 saatlik yolculukla ulaşılabilen yaylalarda bayramda turizm coşkusu yaşandığını dile getiren Uzuner, "Bayramda 50 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Giresun yaylaları, cennet güzelliğiyle gelen misafirlerini kucakladı. Tabiat parklarında, mesire alanlarında, yaylalarda insanlar mutlu vakit geçirdi." dedi.

Uzuner, yaylaların huzur dolu ortamının insanları kendine çektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her yerden fışkıran doğal kaynak suları, maden suları, organik besinleri ve havası, insanların yaylalara bağlılığını katbekat artırıyor. Geçmişte tarım ve hayvancılık için ziyaret edilen yaylalar, günümüzde dinlenme alanı olarak kullanılıyor. İnsanlar yaylalara çıkarak adeta ömürlerine ömür katıyor."

Giresun'un, insanların yaşam süresinin en uzun olduğu iller arasında bulunduğuna dikkati çeken Uzuner, "En temiz havanın Giresun'da olduğu da 2 yıl önce tescillendi. Tabii bu etkenlerin hepsi kentin yaylalarına ilgiyi artıyor. Herkesin yaylaları ziyaret ederek sağlıklarına sağlık katmalarını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak”Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak”
Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyorAfyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayram tatilinde yaylalara ilgi giresun Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner Mavigöl

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.