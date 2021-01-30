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Giresun’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

30.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Bulancak ilçesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan şahıslara yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 5 kişi gözaltına alındı.alınan bilgeye göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan A.K, Ö.K.

Giresun’un Bulancak ilçesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan şahıslara yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 5 kişi gözaltına alındı.
alınan bilgeye göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan A.K, Ö.K. T,K.B, A.K.B ve H.İ.T adlı şahıslar Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındılar. Yapılan operasyonlarda 12 adet banka dekontu, 31 adet alma ödeme dekontu, 32 adet satış sözleşmesi ve vekaletname, 1 adet not defteri, 1 adet çek defteri, 5 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.
Adliyeye çıkartılan şüphelilerden A.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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