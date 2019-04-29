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Giresun'da tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen T.S, E.S, D.Y. ve S.Ç'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tefecilikle bağlantılı olabileceği düşünülen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S. ve E.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

D.Y. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Tefeci Operasyonu tutuklama

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