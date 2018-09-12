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Giresun'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Operasyonda bir terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında düzenlenen operasyonda, Giresun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında teröristlerle temas sağlandı.

Çatışmada, bir bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince bölgede yürütülen operasyon devam ediyor.

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