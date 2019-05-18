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Giresun'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun ifadesinden yola çıkarak Espiye ve Doğankent ilçeleri kırsallarında operasyon yapan ekipler, içerisinde silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi olan 2 sığınak ile 5 yiyecek deposu ele geçirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ve Doğankent ilçeleri kırsallarında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak ile 5 yiyecek deposu ele geçirildi.

Kentte dün İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun güvenlik güçlerine teslim olması sonrası yapılan araştırmada, söz konusu teröristin 2007 yılında örgüte katıldığı ve 2014'ten itibaren de bölücü örgütün Karadeniz açılım grubunda yer aldığı belirlendi.

Terörist Düdükkanlu'nun güvenlik güçlerine verdiği ilk ifadede, son beş yılda Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de bir çok eyleme katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

İfadesinde, kış dönemini Espiye kırsalında "Aras" kod adlı Aras Bilgin isimli teröristle yaptıkları sığınakta geçirdiklerini, son dönemde yiyecek bulmakta zorlandıklarını anlatan Düdükkanlu'nun, güvenlik güçlerinin artan operasyonları nedeniyle rahat hareket edemediklerini ve çaresiz kaldıklarını aktardığı öğrenildi.

Düdükkanlu'nun ayrıca terörist Bilgin ile teslim olma konusunda kavga ettiklerini ve kabul etmemesi üzerine kendisinden ayrıldığını söyleyerek, Espiye kırsalında güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattığı kaydedildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığında sorgusu süren Düdükkanlu'nun ifadesi doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Espiye ve Doğankent ilçeleri kırsallarında teröristlerce kullanılan 2 sığınak ile 5 yiyecek deposu tespit etti.

Bu sığınak ve depolardaki aramalarda silahlar, patlayıcıların yanı sıra yaşam malzemeleri de elde edildi.

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