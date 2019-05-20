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Giresun'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Espiye ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince gıda maddelerinin saklanılması için kullandığı belirlenen iki depo ortaya çıkarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince gıda maddelerinin saklanılması için kullandığı belirlenen iki depo ortaya çıkarıldı.

Güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçlerince Espiye ilçesine bağlı Ericek yaylasında örgüt üyelerince kullanılan iki yiyecek deposu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde depoların boş olduğu belirlenirken, Düdükkanlu'nun beyanları üzerine güvenlik güçlerinin Giresun kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüğü bildirildi.

İranlı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, geçtiğiniz günlerde Espiye ve Doğankent ilçesinde iki sığınak ile içerisinde yaşam malzemelerinin bulunduğu beş gıda deposu daha ortaya çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
giresun terör

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