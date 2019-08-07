HABER

Giresun'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Espiye ilçesi kırsalında, "Kawa" kod adlı örgüt üyesinin verdiği bilgiler doğrultusunda bir sığınak bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde gıda malzemesi bulunan sığınak ortaya çıkarıldı.

Mayıs ayında teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri, Espiye ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerince kullanılan bir sığınağın yerini belirledi.

Yapılan aramalarda gıda maddeleri ele geçirilirken, sığınak imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Bitlis'te Manuş Baba konseriBitlis'te Manuş Baba konseri
Umumi pasaport sahipleri de Rusya'ya vizesiz gitmek istiyorUmumi pasaport sahipleri de Rusya'ya vizesiz gitmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun PKK terör operasyon

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aranmıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.