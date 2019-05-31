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Giresun’da teslim olan “Kawa” kod adlı PKK’lı terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terör örgütü PKK mensubu Behrüz Düdükkanlu 14 günlük ifade ve yer gösterme işleminin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.10 sivil, polis ve askerin şehit edilmesi, 48 kişinin de yaralandığı birçok olaya karıştığı tespit edilen terörist Düdükkanlu, teslim olduktan sonra örgütün bölgedeki tüm faaliyetlerini güvenlik güçleri ile paylaştı.

Giresun’da teslim olan “Kawa” kod adlı PKK’lı terörist tutuklandı

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında 17 Mayıs günü güvenlik güçlerine teslim olan ‘Kawa’ kod adlı terör örgütü PKK mensubu Behrüz Düdükkanlu 14 günlük ifade ve yer gösterme işleminin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 sivil, polis ve askerin şehit edilmesi, 48 kişinin de yaralandığı birçok olaya karıştığı tespit edilen terörist Düdükkanlu, teslim olduktan sonra örgütün bölgedeki tüm faaliyetlerini güvenlik güçleri ile paylaştı. Düdükkanlu’nun ifadesine istinaden Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında aralarında mühimmat ve silah deposu bulunan 20 sığınak imha edildi.
Jandarmadaki ifadesinde örgütün bölgeye yönelik birçok planını da deşifre eden Düdükkanlu, sorgusunun ve yer gösterme işlemlerinin bitmesinin ardından 14 gün sonra Espiye ilçesinde çıkartıldığı mahkemece dün akşam saatlerinde tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Öte yandan, bölgedeki operasyonlarda genişletilerek devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Örgütün sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’nun tamamının etkisiz hale getirilmesinin ardından yeni bir faaliyetin yaşanmaması için Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Ordu, Gümüşhane, ve Tokat illeri kırsalında 30 tim arama, tarama faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

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