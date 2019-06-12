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Giresun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

GİRESUN'da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Giresun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Erikliman köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Ordu yönüne giden A.B. yönetimindeki 28 K 9427 plakalı TIR, N.Ş. yönetimindeki 52 TC 498 plakalı araca çarptı. Kazada otomobil, TIR'ın önünde metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Giresun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıGiresun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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