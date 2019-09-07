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Giresun'da trafik kazaları: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 21:41 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazaları: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çanakçı ilçesine bağlı Çöçen Mahallesi'nde Selman Erkan (37) yönetimindeki 52 AAF 572 plakalı otomobil, rampada kalkış sırasında aracın geri gitmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan Nagihan Erkan (28), Hafza Erkan (1) ve Şaduman Demir (62) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tirebolu ilçesindeki diğer kazada ise Ümit Gökercin idaresindeki 28 NK 467 plakalı otomobil, Yalç köyünün Erikli mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Efe Yaşar yönetimindeki 34 S 8839 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Gökercin, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

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