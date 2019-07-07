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Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Akköy köyünde Çiğdem Yılmaz (32) idaresindeki 28 EN 779 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Yılmaz ile araçta bulunan çocukları M.Y. (5) ve Z.P.Y. (11) yaralandı. Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bulancak ilçesinin Yeniköy köyünde Üsref Aydın yönetimindeki 28 K 1972 plakalı kamyon ile Erdal Yeşildağ idaresindeki 28 K 9597 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulancak giresun trafik kazası

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