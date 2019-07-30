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Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkinde gerçekleşen kazada, Kadir Efe (53) idaresindeki 34 HZ 6235 plakalı otomobil, önünde seyreden Hüsamettin Öztürk (62) yönetimindeki 28 AAG 244 plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Her iki araç sürücüsü ile Nisanur Aydın (15) ve Azra Efe (15) yaralandı.

Yaralılar, Tirebolu ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Soğuksu Mahallesi'ndeki diğer kazada ise İbrahim Duman'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yan yattı.

Yaralanan sürücü Duman, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulancak ilçesi giresun tirebolu ilçesi trafik kazası

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