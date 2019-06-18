Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tirebolu-Doğankent Karayolu Kuzgun köyü mevkisinde Ahmet Tırık (69) idaresindeki 16 ABM 11 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Uğur Uzun (28) yönetimindeki 33 EDF 05 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralandı. Sürücülerden Tırık Tirebolu, Uzun ise Görele İlçe Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Tırık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

