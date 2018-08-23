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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Hamza Ö. idaresindeki 34 HN 4914 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Tepeköy köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Yılmaz'a (59) çarptı.

Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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giresun Keşap ilçesi trafik kazası

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