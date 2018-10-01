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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:27 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy köyü mevkisinde, V.G.G. (38) idaresindeki 52 AT 056 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ziya Kanbur'a (47) çarptı.

Ağır yaralanan Kanbur, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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giresun Keşap ilçesi trafik kazası

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