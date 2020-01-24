Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Angun (49) idaresindeki 28 AN 680 plakalı hususi otomobili Güdül köyü istikametine seyir halinde iken karlı yol zemininde virajı alamayarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Ömer Angun ve araç içinde bulunan Hanife Angun (47) ile Enise Angun (20) yaralandı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

