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Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:42 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu İkisu köyü yakınlarında, yol çalışması yapan Karayolları ekiplerine ait tekerlekli silindir, geri manevra yaptığı sırada Harun Arslan idaresindeki 23 BB 268 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüsü Arslan'la birlikte araçta bulunan eşi Hülya ile çocukları Arda ve Emre Arslan yaralandı.

Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun'un Dereli ilçesi trafik kazası

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