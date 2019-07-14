Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Tirebolu Doğankent kara yolunun Kuskunlu köyü mevkisinde Remzi Yılmaz (76) yönetimindeki 29 AR 185 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Zeki Koç (37) idaresindeki 52 AC 468 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yılmaz ve Koç ile 52 AC 468 plakalı otomobildeki İzzet Karaman (61), Melis Ada Koç (2) ve Yaman Alp Koç (5) yaralandı.

Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

