Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Şebinkarahisar-Suşehri kara yolunun Taşçılı köyü mevkinde Hasan Karaömeroğlu idaresindeki 58 BV 693 plakalı hafif ticari araç ile Vedat Zehir yönetimindeki 28 NG 474 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.
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