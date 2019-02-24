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Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şebinkarahisar-Suşehri kara yolunun Tepeltepe köyü mevkisinde, Salim Koç yönetimindeki 28 KA 312 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada araç sürücüsü Koç ile Atike (44), Osman (15) ve Semanur Koç (19), Şengül (33), Eylül (6) ve İkra Şeker (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
şebinkarahisar ilçesi trafik kazası

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