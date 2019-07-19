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Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tirebolu-Görele kara yolu Özlü köyü kavşağında Halil İbrahim Ayeser yönetimdeki 28 TC 236 plakalı kamyonet ile Ümit Salman idaresindeki 1-DGB-776 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Ayeser ile her iki araçta bulunan Hacer Ayeser, Mihriban Bilir, Halil İbrahim Bilir, Sevda, Arda ve Kayra Salman yaralandı.

Yaralılar Tirebolu ve Görele Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
giresun TİREBOLU trafik kazası

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