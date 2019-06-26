HABER

Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

GİRESUN’da düzenlenen operasyonda 4 bin 698 ecstasy hap, bir miktar skunk ile esrar ele geçirildi.

Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da düzenlenen operasyonda 4 bin 698 ecstasy hap, bir miktar skunk ile esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçta yaptıkları aramada, gizli bölmelere saklanmış 4 bin 698 ecstasy hap, 197,2 gram skunk ile yaklaşık 5 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler A.Y.D, S.Ö. ve E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
Ablasını ziyarete geldi, kaybolduAblasını ziyarete geldi, kayboldu
Akü hırsızı tutuklandıAkü hırsızı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.