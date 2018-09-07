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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Görele ilçesinde 26,9 kilogram kubar esrar ile 81 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesindeki operasyonda 26,9 kilogram kubar esrar ile 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferli köyü Karadere mevkisinde kullanılmayan fındık bahçesinde Y.A. (67) ve oğulları M.A. (24) ile D.A'nın (30) kenevir ekmek suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.

Yapılan operasyonda Y.A. ve oğulları D.A, M.A. ile B.A (38) gözaltına alındı.

Fındık bahçesinde ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda 26,9 kilogram kubar esrar, 81 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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giresun operasyon uyuşturucu

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