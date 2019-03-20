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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Bir araçta bir kilo 72 gram skunk maddesi ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kilo 72 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.

Kent merkezinde, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yapan emniyet güçleri, bagaja gizlenmiş bir kilo 72 gram skunk maddesi buldu.

Polis, araçtaki E.Y.İ, Y.C.İ. ve Ü.C.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.C.İ. ve Ü.C.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı, E.Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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giresun operasyon uyuşturucu

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