Giresun'da uyuşturucu operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik takip sonucu piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri belirlenen Ö.N, M.T, R.G, Y.B ve N.K. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 18 gram uyuşturucu madde ile 223 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edilen zanlılardan Ö.N, M.T ve Y.B. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

