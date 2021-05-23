Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten polis, İ.B, T.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 18 uyuşturucu hap ve 66,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. ve E.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz