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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

23.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten polis, İ.B, T.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 18 uyuşturucu hap ve 66,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. ve E.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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