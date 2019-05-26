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Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 21:15 | Son Güncelleme

"Terörden Arananlar Listesi"nde "gri kategori"de yer alan "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde yakalanan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 22 Mayıs Çarşamba günü, Güce ilçesindeki bir hidroelektrik santrali şantiyesinde ihbar üzerine yakalanan "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü üyesi Aras Aslan, Tirebolu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun yer gösterme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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