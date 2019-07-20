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Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 21:10 | Son Güncelleme

Giresun merkeze bağlı Boztekkke köyünde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Giresun merkeze bağlı Boztekkke köyünde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Boztekke köyünün Ayaroğlu Mahallesi’nde A.Ş, Y.Ş ve F.Ş’ye (65) ait fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine bahçede yapılan araştırmada cesedin Boztekke köyünde 9 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve her yerde AKUT, AFAD ve Jandarma tarafından aranan Sadık Şenel’e (69) ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili bahçe sahipleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ş verdiği ilk ifadede Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
F.Ş, ifadesinde, kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel tarafından sürekli sözlü tacize uğradığını kendisine değişik tekliflerde bulunduğunu daha sonra olanlar ve yaşanan konuşmalar karşısında Sadık Şenel’i ‘girebi’ diye tabir edilen kesici alet ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. F. Ş. daha sonra kolonya dökrek cesedi bir varilin içinde yaktığını ifadesinde söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürerken cinayeti itiraf eden F.Ş ile oğulları A.Ş ve Y.Ş jandarma tarafından gözaltına alındı.

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