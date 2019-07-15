Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Tülay (45) ile oğlu Arda Aşkar (13) için Espiye ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Anne ve oğlunun cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçenin Merkez Mahallesi'ndeki Çınarlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazada ölen Osman Kurt (55) için de aynı ilçeye bağlı Ericek köyündeki camide cenaze töreni gerçekleştirildi. Kurt'un cenazesi, kılınan namaza müteakip aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kazada vefat eden Zekiye ve eşi Osman Yıldız için ise yarın Güce ilçesine bağlı İlit köyünde cenaze töreni düzenlenecek.

Yaklaşık 4 ay önce, minibüsün de sürücüsü olan Mustafa Ay ile evlenerek Espiye ilçesine yerleşen Endonezyalı Rina Setıawati Ay'ın cenazesinin nerede toprağa verileceğinin ise ailesiyle yapılacak görüşmenin ardından kararlaştırılacağı öğrenildi.

Kazada yaralanan Mustafa ve Fatma Ay ile Mustafa Sağır, Calesin Aşkar ve kazada vefat eden Arda Aşkar'ın ikizi olan Anıl Aşkar'ın hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde dün yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

