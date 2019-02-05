Giresun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu üzeri Giresun İtfaiyesi karşısında, M.B. idaresindeki 28 K 10597 plakalı kamyon, S.S. yönetimindeki 28 AG 431 plakalı otomobile çarptı.
Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazaya, M.U'nun kullandığı 28 AD 617 ve H.E. yönetimindeki 28 AE 962, H.A. idaresindeki 38 GR 941 plakalı otomobiller de karıştı.
Kazada yaralanan H.E, S.S. ve otomobilde bulunan A.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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