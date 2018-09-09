Giresun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında Azerbaycan uyrukluların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Eynesil şehiriçi girişinde Hüseyin Naki Birinci yönetimindeki 61 JA 475 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Muharrem Özbayrak idaresindeki 61 TR 913 plakalı panelvan ve İsmayıl Akif'in kullandığı 90 VV 853 Azerbaycan plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada araç sürücülerinden Birinci ve Akif'in yanı sıra araçlarda bulunan Hacer Birinci, Fakrıyya ve Shahrıyar Akif yaralandı.

Yaralılar, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma ile Görele Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınırken, Shahrıyar Akif'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

