Giresun'daki cinayet

GİRESUN (AA) - Giresun'da fındık bahçesinde parçalanmış ve yanmış halde cesedi bulunan Sadık Şenel'i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Zanlılar Fatma Ş. ile oğulları Y.Ş. ve A.Ş. ile gelinleri A.Ş. ve N.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Fatma Ş. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun merkeze bağlı Boztekke köyünde evinden 9 Temmuz'dan ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Şadık Şenel'in (69) 11 gün sonra zanlılara ait fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış halde cesedi bulunmuştu.

