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Giresun'daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Heyelan nedeniyle kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım, kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçalarının bir kısmı Karayolları ekiplerince temizlendi.

Yapılan çalışma sonucu araç geçişine uygun hale getirilen kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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