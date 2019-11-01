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Giresun’daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 araç zarar görürken 3 kişide yaralandı.Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu Keşap tüneli çıkışında meydana geldi.

Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 araç zarar görürken 3 kişide yaralandı.
Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu Keşap tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşap istikametinde Giresun istikametine seyir halindeki 2 araç tünel çıkışında meydana gelen heyelanda hasar gördü.
Araçlarda bulunan Rıdvan Yılmaz, Metehan Küçükay ve Rahmi Altun yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yol tek taraflı olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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