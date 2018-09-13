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Giresun'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişinin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Giresun'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişinin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ericek köyü Kökdiken mevkiinde meydana geldi. Karaovacık Yaylası'ndan dönenlerin içinde bulunduğu Aykut Kök yönetimindeki 28 YG 193 plakalı minibüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlandı. İçerisinde 21 kişinin olduğu minibüste, tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, Nursel Topkara (23) oğlu Yusuf Topkara (3), Samet Sağır (2), Sezer Oral (14) ve Esmanur Turan (5) hayatını kaybetti. Ahmet Aydın, Berat Topkara, Nimet Sağır, Furkan Turan, Fatma Turan, Altun Karaman, Nurhayat Sağır, Aykut Kök, Mehmet Atabay, Nuri Hançer, Arzu Menki, Emine Pul, Mustafa Aras Atabay, Mehmet Şişman, Gülüşan Sarıbaş ve Can Tüysüz ise kazada yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılıp, hazır bekleyen ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanele kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişi için bugün tören düzenlendi. Kazada ölen Nursel (23) ve oğlu Yusuf Topkara (3) ile Samet Sağır (2) için Espiye ilçesi Ericek köyü Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ölenlerin yakınları ile AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Yağlıdere Kaymakamı ve Espiye Kaymakam vekili Hasan Uğuz ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Nursel ve oğlu Yusuf Topkara, Espiye’nin Çakıl yaylasında, Samet Sağır'ın cenazesi ise Ericek köyünde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Sezer Oral için ise Yağlıdere ilçesi Sinanlı Köyü Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sezer Oral, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığında defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Esma Nur Turan için de Tirebolu ilçesi Şirinköy köyünde Kerpiçli Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene de Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Giresun'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildiGiresun'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildiGiresun'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildiGiresun'daki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

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