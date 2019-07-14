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Giresun’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Giresun’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belli oldu.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:
“Güce ilçesine bağlı İlit Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Yıldız, Zekiye Yıldız (Eş), Espiye Merkez nüfusuna kayıtlı Tülay Aşkar, Arda Aşkar, (Anne-Oğul) Ericek Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Kurt ve Pakistan uyruklu Rina Stivwati Ay Espiye ilçesi Güzelyurt köyü”
Yaralılar, Fatma Ay, Mustafa Ay, Anıl Aşkar, Celasin Aşkar ve Mehmet Sağır’ın tedavilerinin devam ettiği durumlarının iyi olduğu cenazelerin ise işlemlerin ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Giresun’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

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