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Giresun'daki orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 08:01 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

GİRESUN’un Espiye ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen ve yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alınan yangın, rüzgarın etkisini yitirmesi ve hafif yağmurun etkisiyle sabaha karşı kendiliğinden söndü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, dün saat 14:30 sıralarında Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.

10 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU

İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri sabaha kadar yangın bölgesinde bekleyişini sürdürdü. Ekiplerin alevlerin yayılışını izlediği yangın, sabaha karşı rüzgarın etkisini yitirmesi ve hafif yağmur yağışının başlaması ile kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği ormanlık alanı izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor. Yangında 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın yeri gündüz görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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