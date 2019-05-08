Giresun'daki örtü yangını söndü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde 9 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndü.
İlçenin Sakarya köyünde, içerisinde böğürtlen ve benzeri dikenli sarmaşıklı bitkilerin olduğu alanda çıkan yangın, yağmurun etkisi ve yanıcı ince materyallerin tamamen yanmasıyla etkisini kaybetti.
Sabah saatlerinden itibaren sönen yangında bazı noktalarda dumanlar çıkarken, Espiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alanı gözetim altında tutuyor.
İlçede dün, enerji nakil hatlarının ağaçlarla teması sonucu yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle 9 hektarlık alan zarar görmüştü.
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