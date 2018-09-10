Giresun'daki sağanak yağış

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, son 24 saat içerisinde metrekareye 56 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün başlayan yağışın gece etkisini artırdığını belirtti.

Özellikle Gaziler ve Teyyaredüzü mahallelerinde su baskınlarının yaşandığını ifade eden Aksu, Meteoroloji yetkililerinden aldıkları bilgiye göre kente son 24 saatte metrekareye 56 kilogram yağışın düştüğüne dikkati çekti.

Aksu, ekiplerin yağış sonrası meydana gelen hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz gece ve gündüz su taşkını olan yerlere anında müdahale etmişlerdir. Yaşanan olumsuzlukların nedeni ise inşaat atıkları, kum, çakıl ve molozlardan kaynaklıdır. Aldığımız önlemler sonucu son yıllarda yoğun yağışlarda su baskını neredeyse ortadan kalkmıştır."

