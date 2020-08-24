Giresun'daki Selde Can Kaybı Sayısı Artıyor

Doğu Karadeniz’de Cumartesi günü ve Pazar sabahına kadar etkili olan aşırı yağış nedeniyle oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Yetkililer halen daha 9 kişinin kayıp olduğunu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.

Sel özellikle Giresun’da etkili oldu. Giresun’un birçok ilçesinde sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri zarar görürken yüzlerce araç da kullanılamaz hale geldi.

Sel Giresun’un birçok ilçesinde yer yer birkaç metreye ulaşan çamur ve balçığı beraberinde sürükledi. Bazı ilçelerde evlerin birinci katlarına kadar çamur ve balçık yığınları doldu.

Selin ardından özellikle tahrip olan işyerlerine yönelik olarak hasar tespit çalışmaları başladı. Selin ardından 20’ye yakın binanın yıkıldığı 350’den fazla binanın da hasar gördüğü belirtiliyor.

Selin ardından bölgeye giden İçişleri, Tarım ve Orman ve Çevre ve Şehircilik Bakanları da incelemelerde bulundu. Bölgede halen 90’dan fazla köy yolu sel nedeniyle ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’tan yapılan açıklamada da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 988 kişilik ekip ve 288 aracın katıldığı ve şu ana kadar 157 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

