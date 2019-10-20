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Giresun'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Eynesil ilçesindeki yağış nedeniyle meydana gelen taşkın ve toprak kayması sonrası kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.

Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan (74) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.

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