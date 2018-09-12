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Giresun'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:01 | Son Güncelleme

Giresun Valiliği: - "Bölgenin terör örgütü unsurlarından temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz tarafından arama tarama faaliyetleri etkin bir biçimde aralıksız devam etmektedir"

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, bölgenin terör örgütü unsurlarından temizlenmesi için güvenlik güçleri tarafından arama tarama faaliyetlerinin etkin biçimde aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ilçesi Güllüce Yaylası kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında karşılaşılan bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandığı ve kahraman güvenlik güçlerince bir örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgenin terör örgütü unsurlarından temizlenmesi için güvenlik güçlerimiz tarafından arama tarama faaliyetleri etkin bir biçimde aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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bölücü terör örgütüne yönelik operasyon giresun Giresun Valiliği

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