Giresun'daki terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'daki terör operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde silah ve patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Yağlıdere ilçesi Güllüce köyünde ölü ele geçirilen teröristin üzerinde bir kalaşnikof, 4 şarjör, 2 el bombası, palaska, bir kilogram A-4 patlayıcı, hafıza kartları, ses kayıt cihazı, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu kolye ile resminin bulunduğu bez parçası, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Olay yerinde de Güllüce köyündeki iş yerinden çalınan 90 kilogram kuzu eti, 3 kilogram kuzu ciğeri, 3 kilogram ızgaralık işlenmiş et, 2 çelik tencere, pekmez, ekmek, pirinç, bulgur, kuru soğan, domates, salatalık, sünger ve bulaşık teli bulundu.

Teröristlerin, güvenlik güçleriyle çatıştıkları bölgede, çaldıkları etlerin bir kısmını pişirdikleri belirlendi.

Diğer iki teröristin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Dün, Güllüce köyünden erzak hırsızlığı ihbarı üzerine Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timi ile gönüllü güvenlik korucuları, operasyon birliklerine takviye amacıyla bölgeye sevk edilmiş, iz takibi neticesi köy kırsalında 3 teröristle sıcak temas sağlanmıştı.

Çıkan çatışmada kimliği henüz tespit edilemeyen terörist etkisiz hale getirilmişti.

