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Giresun'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 00:27 | Son Güncelleme

Etkisiz hale getirilen teröristin "Çiyager" kod adlı "Serdar Bekmez" olduğu belirlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'daki terör operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin "Çiyager" kod adlı "Serdar Bekmez" olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Yağlıdere ilçesi Güllüce köyünde ölü ele geçirilen teröristin kimliği tespit edildi.

Serdar Bekmez'in bölgeye bir süre önce giriş yaptığı ve grup lideri olduğu belirlendi.

Uzun süredir bölücü terör örgütünde bulunan "Çiyager" kod adlı "Serdar Bekmez"in 2008 yılında Aktütün Karakolu'na teröristlerce yapılan silahlı saldırıda yer aldığı da iddia edildi.

12 Eylül Çarşamba günü Güllüce köyünden erzak hırsızlığı ihbarı üzerine Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timi ile gönüllü güvenlik korucuları, operasyon birliklerine takviye amacıyla bölgeye sevk edilmiş, iz takibi neticesi köy kırsalında 3 teröristle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde silah ve bir kilogram patlayıcı ile olay yerinde yaşam malzemeleri ele geçirilmişti. Olay yerinde ayrıca bir iş yerinden çalınmış ve bir kısmı pişirilmiş kuzu eti de bulunmuştu.

Öte yandan diğer iki teröristin yakalanması için bölgede operasyonlar sürüyor.

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